L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi non si fa demoralizzare dal periodo negativo anzi è ottimista per il prosieguo della stagione.

Simone Inzaghi non ha tenuto oggi la classica conferenza stampa di vigilia ma ha parlato solamente ad InterTv. “Abbiamo la sensazione di aver raccolto meno di quello che si sarebbe meritato nelle ultime partite, ma affrontiamo la Fiorentina con lo spirito giusto. In questi giorni i ragazzi hanno lavorato molto bene, dovremo giocare con grandissima intelligenza e lucidità perché affronteremo una squadra di valore che sta facendo un ottimo campionato con un allenatore che ha ottime idee e dà un’impronta precisa alle proprie formazioni“.

IM_San_Siro_Vuoto_1

“Dobbiamo essere bravi a indirizzare le partite nel modo giusto, ma sarei più preoccupato se la squadra non producesse gioco e occasioni. Avere più giorni per preparare la partita sicuramente aiuta per correggere quanto sbagliamo e per curare i dettagli, ma siamo stati competitivi in tutte le competizioni e vogliamo continuare ad esserlo, anche in Coppa Italia. I tifosi durante tutta la stagione sono stati sempre al nostro fianco, in casa e in trasferta, vogliamo renderli felici“.

