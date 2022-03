Sta per cominciare Sassuolo-Spezia e con lei la trentesima giornata del campionato di Serie A.

Sassuolo e Spezia stanno per scendere in campo per il primo anticipo della 30ma giornata di Serie A; sorpresa nei neroverdi che rinunciano Scamacca che va in panchina, oltre allo squalificato Raspadori. Thiago Motta rilancia dal primo minuto Kovalenko, mentre lascia a riposo ancora una volta Manaj; ecco le formazioni ufficiali.

IM_Berardi_Domenico_2

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traoré. All.: Dionisi.

A disposizione: Vitale, Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Harroui, Chiriches, Tressoldi, Scamacca.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlić, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Gyasi, Kovalenko. All.: Thiago Motta.

A disposizione: Zoet, Zovko, Manaj, Hristov, Podgoreanu, Ferrer, Antiste, Sher, Agudelo, Ngoiuamba, Bertola.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG