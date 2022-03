L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi cerca di caricare la sua squadra in vista della gara di domani contro il Napoli.

Gabriele Cioffi ha presentato così in conferenza stampa la gara di Napoli di domani. “Arriviamo a questa partita con la convinzione di portare in campo determinati atteggiamenti. E per atteggiamenti intendo: approccio, mentalità, resilienza, volontà e, di conseguenza, gioco. A queste condizioni siamo una squadra che può dare fastidio a tutti”.

“Quello che mi aspetto è la grandissima volontà di tornare da Napoli con dei punti per noi fondamentali in ottica salvezza. Troveremo un ambiente caldissimo: Napoli è famosa per la passione sconfinata per la sua squadra che è bellissima e, per giunta, affronteremo una delle squadre più in forma del campionato, delle top la più in forma. Inoltre, è un campo dove l’Udinese non vince dal 2011 e non pareggia dal 2013. Sarà un banco di prova durissimo, ci sono in ballo tre punti o un punto per salvarsi e, quindi, con grandi rispetto e riverenza, venderemo cara la pelle“.

