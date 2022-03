L’attaccante della Salernitana Milan Djuric indica i benefici dell’arrivo del nuovo presidente Iervolino e del nuovo dirigente Walter Sabatini.

Il Corriere dello Sport ha intervistato Milan Djuric che lancia la sfida alla Juventus. “Con mister Nicola cerchiamo sempre il successo e anche a Torino contro la Juventus proveremo a fare altrettanto. Nelle ultime partite la crescita è stata evidente e, Inter a parte, ce la siamo giocata alla pari con tutti”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Il presidente Iervolino ha portato una ventata di freschezza all’interno della squadra, del club e di tutto l’ambiente. Viene al campo a sostenerci ed ha grandi ambizioni. Mi ha colpito la sua umiltà, si è affidato a persone di grande esperienza come Nicola e Sabatini. In questo momento storico, difficile per tutti, è un segnale forte. Chi investe merita una Salernitana che ci creda fino alla fine“.

