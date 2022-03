Domani alle 15 c’è Napoli-Udinese, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A.

Il Napoli vuole continuare la corsa Scudetto con Milan ed Inter, mentre l’Udinese vuole proseguire la sua lotta per la salvezza. spalletti potrebbe far riposare Fabian Ruiz, indisponibile Petagna; Cioffi ritrova Nuytinck solo per la panchina. Ecco le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Fabian Ruiz, Elmas, Ounas, Lozano, Mertens. Indisponibili: Malcuit, Meret, Petagna. Squalificati: -.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, N. Perez, Jajalo, Makengo, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski. Indisponibili: Success. Squalificati: -.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG