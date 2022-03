Domani alle 18 c’è Inter-Fiorentina, secondo anticipo del sabato della trentesima giornata del campionato di Serie A.

L’Inter anche domani farà a meno di Marcelo Brozovic che non è stato convocato, è questa la grande novità; al suo posto giocherà Calhanoglu e non Barella o Vecino. Nella fiorentina grande chance da titolare per Ikone; ecco le probabili formazioni.

Nikola Milenkovic

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: I. Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Vecino, Gagliardini, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa. Indisponibili: De Vrij, Brozovic. Squalificati: -.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Venuti, Terzic, M. Quarta, Nastasic, Amrabat, Maleh, Bonaventura, Callejon, Saponara, Sottil, Cabral. Indisponibili: -. Squalificati: -.

