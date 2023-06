Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Ansu Fati. La richiesta monstre del Barcellona per l’attaccante

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Ansu Fati. La richiesta monstre del Barcellona per l’attaccante:

Come scrive Mundo Deportivo, i blaugrana non lasceranno partire l’attaccante spagnolo per meno di 60 milioni.

The post Ansu Fati Milan: la richiesta monstre del Barcellona appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG