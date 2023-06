I nerazzurri stanno metabolizzando la posizione dei londinesi sull’attaccante: è quasi impossibile riaverlo in prestito.

L’Inter sta facendo i conti con la dura realtà: il Chelsea non presterà nuovamente Romelu Lukaku. I londinesi hanno capito di aver fatto una pessima operazione comprandolo per 115 milioni e quindi sono disposti ad accettare di perderci svariate decine di milioni purché ci sia una cessione a titolo definitivo.

Romelu Lukaku

Il belga sta a bilancio per 68 milioni, i Blues lo vendono per 40 mentre i nerazzurri potrebbero pensare di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto a 30. Servirebbe un incastro generale molto difficile, evidenzia la Gazzetta dello Sport: il piano sarebbe quello di cedere Onana oltre Brozovic e di ingaggiare un portiere a bassissimo costo così da avere le risorse per la proposta al Chelsea. Il resto dovrà farlo Lukaku con un’altra riduzione, corposa, di stipendio; difficilissimo ma non impossibile.

