Da mesi il nome di Merih Demiral è accostato alla difesa dell’Inter, ma adesso la situazione potrebbe essere parecchio diversa

Con ogni probabilità le strade tra l’Inter e Merih Demiral continueranno a non intrecciarsi, nemmeno in questa sessione di calciomercato. TuttoAtalanta fa il punto della situazione relativa al centrale della Dea.

Il turco rimane un giocatore in uscita per il club bergamasco, ma la pista sembra diventata ormai complicata per i nerazzurri. Il club di Percassi è disposto a cedere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto, ma non in prestito secco (o con diritto). Inoltre, i rinforzi ormai in dirittura d’arrivo per il reparto difensivo dei nerazzurri, allontanano a maggior ragione l’eventuale arrivo dell’ex Juve: Bisseck sarà il vice Bastoni mentre Azpilicueta prenderà il posto di Skriniar.

