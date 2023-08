L’ex direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli descrive il nuovo acquisto dei nerazzurri.

Filippo Antonelli ha raccontato a Tuttosport il Carlos Augusto in campo e fuori dal campo. “Di Carlos Augusto mi hanno colpito le qualità tecniche e fisiche, la facilità di corsa. Ma quello che maggiormente colse la mia attenzione fu come curasse, da brasiliano, la fase difensiva. Non pensava solo a attaccare, non era approssimativo”.

Stadio San Siro Vuoto

“Lessi anche un’intervista di un suo ex allenatore che lo definiva in tal senso il più europeo dei brasiliani. È un ragazzo umile, uno col focus sul calcio, con la volontà di essere un calciatore importante. Penso sia un giocatore importante che meritava una grande squadra. Sono contento per lui per questo passo. Ha una capacità di chiudere l’azione sopra la media“.

