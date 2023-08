Luciano Spalletti è il nuovo tecnico della Nazionale italiana, dopo le dimissioni di Mancini: il comunicato della FIGC

La FIGC rende noto con un comunicato ufficiale che il ruolo di commissario tecnico della Nazionale sarà ricoperto da Luciano Spalletti.

IL COMUNICATO– La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

L’articolo Spalletti nuovo ct della Nazionale: il comunicato UFFICIALE proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG