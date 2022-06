Inter e Milan stanno perdendo la pazienza sul discorso nuovo stadio di Milano: le due società vogliono velocizzare.

C’è ancora tantissima incertezza sulla situazione del nuovo stadio di Milano e tra l’altro non è più così scontato si faccia all’interno dei confini cittadini. Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello a Sky Sport ha annunciato che il progetto San Siro non ha più l’esclusiva; possibile quindi che lo stadio si costruisca a Sesto San Giovanni.

“Da una parte stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre il dossier da presentare al Comune, dall’altro lato è anche vero che abbiamo già detto come non esiste più un’esclusiva su San Siro. Serve accelerare, serve avere il prima possibile uno stadio per i due club di Milano“.

