Un aspetto da risolvere prima di poter rinnovare

Come riferisce il Corriere dello Sport ci sarebbe un aspetto in particolare nelle trattative tra Maldini e il Milan per il rinnovo.

In questi giorni è previsto un incontro con il dirigente del MIlan da parte della nuova proprietà, viene a galla la richiesta da parte di Maldini che vorrebbe essere più coinvolto nelle decisioni strategiche in capo alla società.

Pare che Gerry Cardinale sia predisposto al dialogo per il bene comune.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG