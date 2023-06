L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha chiarito la posizione del club sulla questione San Siro e nuovo stadio

Intervenuto nel corso della presentazione del libro di Marco Bellinazzo dal titolo ‘Le nuove guerre del calcio‘, l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha chiarito quale sia al momento la posizione del club nerazzurro in merito a San Siro ed al progetto per la costruzione del nuovo stadio.

L’IDEA DELL’INTER –: «Siamo sempre stati coerenti, abbiamo sempre creduto che un nuovo impianto fosse la scelta corretta. Crediamo che la valenza di essere a San Siro è anche il legame storico dell’area, quindi poter dotare il club di un impianto moderno può dare ai tifosi un’esperienza in cui i tifosi possono godere di uno spettacolo non solo nei 90 minuti, ma anche prima e dopo e che si possa vivere 7 giorni su 7. E’ chiaro che i vincoli ci sono, l’amministrazione ha fatto tutti i passaggi e dopo quattro anni siamo ancora a chiederci se è possibile avere l’ok per un impianto: siamo ancora soggetti della verifica del vincolo sul secondo anello, dovrebbe scattare nel 2025. Anche in questo dimostriamo dove il nostro genio italico riesce a portarci. Noi ogni anno perdiamo 50/60 milioni per club: sono risorse che servirebbero per rinforzare la squadra e competere a livello europeo».

SULLA CAPIENZA DEL NUOVO STADIO –: «Noi crediamo che San Siro sia il luogo adatto: nel momento in cui costruiremo un nuovo impianto che abbia le stesse caratteristiche emozionali di San Siro ma che sia moderno, credo che i tifosi sono intelligenti e credo possano immaginarsi che il nuovo stadio sia altrettanto bello ed entusiasmante. Ci siamo sorpresi anche noi, c’era tanto entusiasmo ad inizio percorso: in quattro anni in una città come Milano non abbiamo ancora una risposta ancora oggi. La capienza Venivamo da anni in cui la media era più bassa, abbiamo già alzato a 70mila persone nella rivisitazione del progetto esecutivo: riteniamo sia la soglia corretta. Possiamo pensare di avere uno stadio anche da 100mila persone, però dobbiamo essere in grado di avere una percentuale di occupazione costante: 70mila è la dimensione corretta per Milano».

IN CASO DI ADDIO A SAN SIRO? –: «Dire che l’Inter non stia facendo impresa mi trova in disaccordo, sono quattro anni che sto lavorando al progetto personalmente. La volontà di fare impresa l’abbiamo, se non ci faranno fare lo stadio a San Siro andremo da un’altra parte».

L’articolo Antonello: «Se non ci faranno fare lo stadio a San Siro andremo altrove» proviene da Inter News 24.

