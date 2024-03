I nerazzurri non hanno ancora deciso in quale impianto giocheranno nelle prossime stagione: la questione stadio è un argomento piuttosto delicato.

Inter e Milan vogliono dotarsi di uno stadio di proprietà in cui giocare le gare casalinghe per massimizzare i ricavi; tuttavia la questione si sta rivelando molto complicata. Dapprima le due società volevano costruire il nuovo impianto al posto di San Siro dopo averlo demolito ma sul Meazza verrà posto il vincolo che ne vieta l’abbattimento. I nerazzurri quindi hanno cominciato a valutare l’idea di costruire il nuovo impianto a Rozzano mentre i rossoneri propendono per San Donato; il sindaco di Milano vuole trattenere le squadre a San Siro. WeBuild sta studiando un progetto che permette di ristrutturare il Meazza senza impedire alle due squadre di giocarvici durante i lavori.

Il dirigente

Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello ne ha parlato al TGR Lombardia non sbilanciandosi più di tanto; ecco le sue dichiarazioni. “Come ha detto il sindaco Beppe Sala, siamo in attesa di capire questo progetto WeBuild. Dall’altro lato siamo sempre concentrati su Rozzano, vedremo al termine di quest’analisi con la municipalità quale sarà la nostra posizione finale”.

Stadio San Siro spalti vuoti

La precisazione

“Non c’è nessuna deadline, continueremo a valutare l’idea Rozzano. Capiremo invece quando ci verrà sottoposta questa opzione WeBuild su San Siro se sarà fattibile e corrispondente alle aspettative del nostro club”.

Tra due proposte

“Rinuncia a Rozzano? In questo momento è troppo presto per decidere, non abbiamo ancora fatto nessuna scelta. Rimaniamo concentrati su Rozzano, vedremo cosa ci dirà WeBuild”.

L’articolo Antonello: “Siamo in attesa di capire il progetto WeBuild ma restiamo concentrati su Rozzano” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG