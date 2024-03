I nerazzurri hanno bisogno di allargare ulteriormente la propria rosa con nuovi innesti: il budget è risicato ma non c’è urgenza di cedere nessun big.

L’Inter torna da Madrid col morale basso e con la consapevolezza che in attacco dietro ai titolari non c’è moltissimo. La prossima stagione, come vi diciamo da tempo, sarà quasi un inedito: ci sarà il Mondiale per Club all’inizio dell’estate 2025, per non parlare della Champions League allargata, e quindi servirà un organico molto numeroso.

Dolenti note

Per accaparrarsi Pavard in estate l’Inter ha rinunciato ad investire grosse cifre per un centravanti: la decisione di ripiegare sull’usato sicuro come Sanchez ed Arnautovic non sta dando grandissimi risultati. L’austriaco in particolare, che tra l’altro è di 1 anno più giovane del cileno, non sembra dare grosse garanzie dal punto di vista fisico.

Sebastiano Esposito

La difficile missione

L’Inter vuole 5 punte in organico per la prossima stagione: Sanchez andrà via e verranno ascoltate offerte per Arnautovic; dovrebbe tornare Valentin Carboni dal prestito al Monza e arriverà anche Taremi a costo zero dal Porto. La Gazzetta dello Sport sostiene che il direttore sportivo Ausilio dovrà cercare di raccoglierei diversi milioni di euro da reinvestire sul quinto centravanti. I prestiti Correa, Radu e Satriano non stanno facendo cose memorabili e soprattutto i primi due non dovrebbero essere riscattati: vanno trovate altre destinazioni. L’Inter potrebbe raccogliere tra i 10 ed i 20 milioni con le ipotetiche cessioni di Sebastiano Esposito, Gaetano Oristanio, Eddie Salcedo, Agrume, Vanheusden e Zanotti. Dovrebbero restare sotto il controllo dei nerazzurri Filip Stankovic, Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito.

L’articolo Inter: serve un quinto attaccante per la prossima stagione, Ausilio chiamato ai salti mortali per trovare il tesoretto proviene da Notizie Inter.

