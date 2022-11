Ecco le parole di Luca Antonini, l’ex giocatore rossonero parla del Milan nel canale Youtube di Mauro Suma.

Sono queste le parole di Luca Antonini, ex calciatore rossonero che parla nel canale Youtube di Mauro Suma, ecco cosa dice sul Milan e soprattutto su De Ketelaere: “Campionato strano, giocare così tante partite ravvicinate e con l’obiettivo di superare i gironi, ti ha portato a spremere gran parte della rosa e di sfruttare poco le seconde scelte. Seconde scelte che sono venuto a mancare quando sarebbero servite, come De Ketelaere.“

Conclude così l’ex terzino: “mi piace tantissimo, ma non è entrato al 100% nella mentalità Milan e nel calcio italiano. Credo che nella seconda parte possa prendere anche più confidenza e per il Milan aver un giocatore importante e spingere a fare qualcosa di più in campionato“.

