Sono queste le parole di Stefano Borghi, ecco cosa dice nel podcast di Dazn “Night Cup” sul Milan e Rafael Leao.

Ecco le parole di Stefano Borghi, al podcast Night Cup di DAZN parla così del Milan ma soprattutto di Rafael Leao: “Leao nel Milan gioca tutte le partite. Nel Portogallo avere uno come Leao come titolare dell’ultima mezz’ora è un lusso importante, un’arma decisiva”.

La giornalista portoghese, Claudia Garcia intervistata da MilanNews.it parla così di Leao: “Finora non è un titolare, sta giocando Joao Felix al suo posto. Credo che sarà titolare nell’ultima con la Corea del Sud e, dovesse segnare, potrebbe giocare di più anche agli ottavi. L’assist per il suo gol lo ha fatto Bruno Fernandes, che sta guidando la squadra. Leao potrebbe esplodere nei prossimi Mondiali, ma ora non lo vedi fisso nell’undici titolare“.

