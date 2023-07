Antony: «Onana Lo conosco molto bene, è un gran portiere. Allo United…». Queste le parole del brasiliano

Antony, attaccante brasiliano del Manchester United, alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Onana (suo ex compagno ai tempi dell’Ajax).

«Lo conosco molto bene, abbiamo giocato insieme all’Ajax. È un grande portiere e una bella persona. Di nuovo insieme? Non spetta a me dirlo, perché è una decisione del club e non mia. Io posso solo dire che è sicuramente molto forte. E che tra noi c’è un ottimo rapporto».

L’articolo Antony: «Onana Lo conosco molto bene, è un gran portiere. Allo United…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG