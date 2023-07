Colidio, l’Inter posticipa il suo rientro a Milano per il ritiro. Cessione vicina per l’attaccante argentino?

Nonostante sia a un passo dall’indossare la maglia del River Plate, Colidio non vuole affrettarsi a prendere una decisione e ha chiesto di posticipare il suo ritorno alla pre-season italiana per definire il suo futuro.

Per questo motivo il calciatore 23enne ha chiesto all’Inter di continuare ancora per qualche giorno le sue ferie e per questo l’argentino è volato dalla sua nativa Rafaela per prendere una decisione sul suo futuro.

L’articolo Colidio, l’Inter posticipa il suo rientro a Milano. Cessione vicina per l’attaccante? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG