Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile

Allenamento Inter, le ultime da Appiano Gentile

L’Inter è reduce dalla sconfitta per 0 ad 1 rimediata contro la Juventus. Non sono mancate le polemiche al termine del match. Preoccupano le condizioni di Dimarco, uscito dolorante dal campo e che dovrà rinunciare agli impegni con l’Italia (ecco l’entità del suo infortunio). I nerazzurri sono tornati a lavoro alla Pinetina, dopo i vari impegni con le nazionali, per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina. Gli aggiornamenti da Appiano Gentile sull’ultimo allenamento e su come procede il recupero degli infortunati (le condizioni di Dzeko, Dimarco, Gosens, Skriniar e Calhanoglu). Il tabellino di marcia di Milan Skriniar verso il recupero. Si ferma Hakan Calhanoglu: ecco l’entità dell’infortunio.

LE IMMAGINI DELL’ALLENAMENTO DI OGGI.

Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra

Skriniar: dolori alla schiena.

Dimarco: risentimento ai retti addominali. Condizioni da valutare.

Calhanoglu: distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra

Possibile formazione Inter-Fiorentina, le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martínez. All. S. Inzaghi

Squalificati Inter: chi salta il prossimo match

D’Ambrosio squalificato per la sfida tra Inter e Fiorentina.

Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i neroazzurri

Dumfries diffidato per Inter-Fiorentina.

Inter-Fiorentina streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

La partita di sabato 1 aprile alle 18:00 sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire il match in streaming tramite l’app di Dazn su smart tv e attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Calendario Serie A 2022/2023: le partite in programma

Sabato 01/04 15.00 CREMONESE-ATALANTA (DAZN) –

Sabato 01/04 18.00 INTER-FIORENTINA (DAZN) –

Sabato 01/04 20.45 JUVENTUS-VERONA (DAZN/SKY) –

Domenica 02/04 12.30 BOLOGNA-UDINESE (DAZN/SKY) –

Domenica 02/04 15.00 MONZA-LAZIO (DAZN) –

Domenica 02/04 15.00 SPEZIA-SALERNITANA (DAZN) –

Domenica 02/04 18.00 ROMA-SAMPDORIA (DAZN) –

Domenica 02/04 20.45 NAPOLI-MILAN (DAZN) –

Lunedì 03/04 18.30 EMPOLI-LECCE (DAZN) –

Lunedì 03/04 20.45 SASSUOLO-TORINO (DAZN/SKY)

Classifica Serie A 2022/2023

La classifica di Serie A valida per il campionato 2022/2023 aggiornata all’ultimo turno di campionato.

Classifica Serie A

Napoli 71

Lazio 52

Inter 50

Milan 48

Roma 47

Atalanta 45

Juventus 41

Udinese 38

Bologna 37

Fiorentina 37

Sassuolo 36

Torino 34

Monza 34

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 27

Spezia 24

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13

L’articolo Appiano Gentile Inter: Dzeko torna in gruppo, Dimarco in forse, Calhanoglu out proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG