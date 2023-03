Il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha detto la sua sul match che si disputerà sabato tra l’Inter di Inzaghi e la Fiorentina di Italiano

Intervenuto ai microfoni di Firenze Viola, Fabio Caressa si è espresso sul match tra Inter e Fiorentina che si disputerà sabato alle 18:00.

LE PAROLE – «La Fiorentina è l’unica insieme alla Juve e l’Inter che è impegnata su tre fronti. La Viola è cresciuta in tranquillità nelle ultime settimane. Si è notato il lavoro di Italiano nell’ultimo periodo. Ho visto diversi cambiamenti rispetto all’inizio del campionato, in cui c’erano delle difficoltà. La Fiorentina è una squadra sempre ostica per l’Inter. Penso che a questa squadra manchi solo il colpo della stagione, la grande vittoria che dà animo a tutti per le semifinali di Coppa Italia ed i quarti in Europea».

L’articolo Caressa su Inter-Fiorentina: «La Viola è sempre una squadra ostica per i nerazzurri» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG