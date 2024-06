Il canadese ha già fatto vedere qualcosa di interessante, soprattutto il goal a Frosinone, ma i nerazzurri si aspettano che possa giocare molto di più in futuro.

Tajon Buchanan si prepara a vivere un’estate decisiva che potrebbe segnare una svolta importante nella sua carriera non solo all’Inter.

Prossime mosse

I suoi primi 6 mesi i”italiani” sono considerati di ambientamento ma ora occorre iniziare a fare sul serio. Il canadese ora avrà l’opportunità di giocare titolare in Coppa America, cosa che non gli è accaduta mai in nerazzurro. Il girone è molto complicato visto che la sua nazionale affronterà Argentina, Cile e Perù e che solo 2 passeranno il turno.

Tajon Trevor Buchanan

Tante opportunità

Successivamente ci saranno le vacanze e poi una stagione 2024/25 che si prospetta particolarmente interessante per lui. Con la partenza di Juan Cuadrado (non gli verrà rinnovato il contratto in scadenza) e un’eventuale cessione di Denzel Dumfries (stallo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2025) si libererebbe spazio sulla fascia destra. Buchanan infatti inizialmente era stato acquistato per sopperire sulla destra all’infortunio del colombiano ma di fatto dal suo arrivo in poi è stato impiegato solo a sinistra. In futuro potrebbe giocarsi il posto anche a destra con Matteo Darmian che ha caratteristiche sulla carta molto più difensive rispetto alle sue.

L’arma in più

Il Corriere dello Sport evidenzia come la sua duttilità può aiutarlo tantissimo ad ottenere minutaggio crescente una volta finito di assorbire i dettami tattici di Inzaghi. Il fatto che Carlos Augusto venga utilizzato anche come braccetto può creargli ulteriore spazio sulla sinistra; starà a lui convincere Inzaghi nei prossimi mesi.

L’articolo Apprendistato terminato: ora Buchanan vuole prendersi l’Inter e ha un’arma da sfruttare proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG