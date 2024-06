I nerazzurri non riscatteranno Audero pur avendone apprezzato il rendimento e cercheranno un profilo più futuribile.

L’Inter inizia a pianificare il mercato dopo un periodo di assestamento dovuto al passaggio di proprietà; fatti grossi passi avanti sui rinnovi di allenatore, capitano e vice, è ora di pensare ai colpi in entrata.

La strategia

Yann Sommer ha fatto benissimo quest’anno e sarà titolare anche nella prossima stagione ma il club, non avendo grosse risorse da investire, vuole anticipare l’acquisto per la stagione 2025/26. Si cerca un portiere che possa raccogliere l’eredità del 35enne svizzero e prenderlo quest’estate permetterebbe un ambientamento “più soft”. Il primo obiettivo è, o forse è meglio dire era, Bento Krepski: il prezzo del brasiliano sta crescendo sempre più costringendo Marotta e Ausilio a guardarsi intorno.

Bento Krepski

Il nuovo obiettivo

Nelle ultime settimane si è parlato di Maduka Okoye dell’Udinese e di Josep Martinez del Genoa ma secondo la Gazzetta dello Sport viene preso in considerazione anche Chrīstos Mandas della Lazio. Il bianconero vale poco più di 10 milioni mentre lo spagnolo potrebbe diventare un’occasione per via del contratto in scadenza nel 2025 ma i liguri vorrebbero tenerlo. Il portiere della Lazio ha saputo sfruttare l’infortunio di Provedel per farsi conoscere ma ora chiede un adeguamento di stipendio che non vede così d’accordo Lotito; il suo contratto è comunque valido fino al 2028 e quindi i biancocelesti possono chiedere molto. Secondo la rosea Mandas potrebbe partire per una quindicina di milioni anche se trattare con Lotito notoriamente non è affatto semplice.

L’articolo Inter: il vice-Sommer è una priorità, oltre a Martinez e Okoye spunta anche un altro portiere della Serie A proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG