Il giornalista Paolo Bargiggia ha sottolineato tutti i limiti dell’ex attaccante nerazzurro ed ha parlato di mercato in generale.

Paolo Bargiggia a TvPlay ha detto la sua su alcuni nomi caldi del prossimo mercato estivo italiano. “E’ molto limitante per il calcio italiano stare dietro a Lukaku. Negli altri campionati europei nessuno se lo fila. Non è che sono tutti fessi. E’ un giocatore con una fisicità, ma limitato tatticamente e tecnicamente. Bisogna giocare solo in un modo con lui e se non è tirato a lucido non è detto che faccia la differenza. Conte però ha una passione sfrenata per lui”.

Albert Gudmundsson

Sul capitano del Torino

“Cairo ha rilanciato al Napoli per Buongiorno. Cairo ha chiesto 50 milioni, il Napoli ha offerto 40 milioni. C’è una chiave che può sbloccare trattativa: Simeone al Torino. Non credo che Buongiorno giocherà la prossima stagione al Torino. L’estate scorsa l’aveva praticamente venduto all’Atalanta per 35 milioni, poi il giocatore non se l’è sentita. Cinquanta milioni per Buongiorno? Sul mercato italiano è tanto. Per un difensore non sono pochi”.

Tante squadre sull’islandese del Genoa

“Su Gudmundsson in questo momento ci sono Inter e Napoli. L’Inter ci ha lavorato dall’inizio, ma servono molti incastri, tra cui la cessione di Arnautovic. La situazione Juventus è illeggibile”. I nerazzurri senza la partenza dell’austriaco non potrebbero neanche inserirlo in lista Champions; per finanziare l’eventuale acquisto servirebbero le cessioni di tanti giovani o del solo Valentin Carboni per una trentina di milioni.

