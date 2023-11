Arabia Saudita, finalmente anche Roberto Mancini può sorridere dopo la vittoria per 4-0 col Pakistan, che allontana le critiche

Dopo un periodo conplicatissimo, finalmente arriva una vittoria dell’Arabia Saudita nelle qualificazioni al prossimo Mondiale che si disputerà nel 2026.

4-0 al Pakistan per i ragazzi di Roberto Mancini, che si sono sbarazzati degli avversari grazie ai gol di Al Shehri (doppietta per lui), Ghareeb e Radif, scacciando per un attimo via le tante critiche piovute negli scorsi mesi.

