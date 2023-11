Caso Florenzi, l’ammissione del giocatore del Milan. Ha scommesso, ma… Le ultimissime novità in merito

Il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, è stato ascoltato oggi pomeriggio alla procura di Torino in veste di indagato per il caso scommesse. Nell’interrogatorio, durato un’ora come riportato da SkySport, l’italiano ha ammesso di aver scommesso.

Il giocatore rossonero però ha dichiarato di non averlo mai fatto sul calcio. Florenzi ha scommesso su altri giochi, tra cui la roulette.

