Gianpaolo Calvarese, ex fischietto di Serie A, ha fatto l’analisi di queste prime 20 giornate e ha stilato una sua top 3 degli arbitri

Gianpaolo Calvarese, ex fischietto di Serie A, ha fatto l’analisi di queste prime 20 giornate e ha stilato una sua top 3 degli arbitri. Le sue parole:

TOP 3 ARBITRI – «Sul podio degli arbitri in questa prima parte di stagione troviamo Orsato, che secondo me è uno dei più forti in Europa e nel mondo, e continua a confermare questo status. Il secondo posto lo merita Guida, che scalza così Doveri, sugli scudi lo scorso anno. L’arbitro campano ha diretto perfettamente Juve-Inter: i suoi pregi sono l’empatia e la conoscenza delle dinamiche di gioco (caratteristica che lo avvicina a Orsato); infine ha la dote naturale di resistere alle proteste e alle pressioni, un pregio non indifferente. Infine sul podio metterei Colombo: da giovanissimo, quest’anno ha accumulato un discreto numero di presenze; stupiscono in positivo le designazioni nei big match, in relazione al numero ancora limitato di direzioni in massima categoria».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG