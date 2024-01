Torino, Cairo pensa a un cambio di panchina per l’estate: Juric in bilico, il sogno è Palladino del Monza, ma spunta un nome dalla B

Nonostante il buon momento in campionato e la possibilità di lottare per un posto nell’Europa, il Torino starebbe pensando al dopo Juric. Ovviamente non si parla nell’immediato ma più per giugno. Cairo e Vagnati hanno l’idea di voler iniziare un nuovo ciclo sempre tenendo conto del modulo e del modo di giocare della squadra. Si sta cercando un allenatore con quelle caratteristiche ma che sia meno monotematico.

Il sogno dei granata resta Palladino, ma il tecnico attende di capire cosa faranno le big per fare il grande salto in avanti dopo l’anno e mezzo al Monza. Nella lunga lista di nomi sono segnati anche Thiago Motta e Gattuso, al momento piste difficili. Sul tavolo di Cairo, però, sarebbe spuntato anche un nome dalla B: piace tanto il tecnico del Venezia, Paolo Vanoli: in grado di risollevare i granata dalle ultime posizioni fino alla lotta per la promozione nel giro di un anno. Lo scrive Tuttosport.

