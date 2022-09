Arbitro Bologna Milan Primavera: la designazione del match valido per la sesta giornata di campionato Primavera1

Nella giornata di sabato è in programma il match tra Bologna e Milan, gara valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Abate vogliono ripartire bene dopo la pausa per le nazionali.

Sono state rese note le designazioni arbitrali: la gara verrà diretta da Francesco Carrione, con Grasso e Monaco come assistenti.

The post Arbitro Bologna Milan Primavera: la designazione del match appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG