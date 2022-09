Arrivano gli ultimi aggiornamenti in casa Juventus in vista della partita contro il Bologna al ritorno in campo: le ultime su Miretti e sul possibile impiego

Non desta particolare preoccupazione l’infortunio accusato in Under 21 da Fabio Miretti. Il centrocampista, tornato a Torino, non ha sostenuto esami supplementari e il suo recupero totale dovrebbe avvenire tra le partite contro Bologna e Maccabi Haifa.

Stando alle ultime di Sky Sport Allegri non dovrebbe comunque rischiare il centrocampista contro la squadra di Thiago Motta.

