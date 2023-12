Arbitro Frosinone Juve: designato il fischietto del match che si giocherà sabato 23 valido per la 17° giornata di Serie A

Sarà l’arbitro Mariani a dirigere la partita tra Frosinone e Juve in programma sabato 23 dicembre dalle 12:30 allo Stirpe. La designazione per il match valido per la 17° giornata di Serie A è stata ufficializzata dall’AIA.

Come assistenti arbitrali sono stati scelti Del Giovane e Di Monte. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Minelli. L’arbitro al VAR Marini sarà coadiuvato dall’assistente al VAR Pagnotta.

