Alex Sandro via dalla Juve: il Santos lo vuole. ULTIME sul difensore brasiliano in scadenza di contratto a giugno 2024

Alex Sandro ha il contratto in scadenza con la Juve a giugno 2024 e con ogni probabilità andrà via dal club a fine stagione. Il suo futuro potrebbe essere in Brasile.

Come riferisce Calciomercato.com, infatti, il difensore brasiliano è finito nel mirino del Santos che lo vorrebbe prendere per puntare alla promozione immediata dopo la clamorosa retrocessione nella “serie b” verdeoro.

