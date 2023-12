Guardalà: «E’ giusto che la Juve creda allo scudetto. Con Conte era inferiore al Milan di Allegri, ma…». Le parole

Guardalà a Sky Sport 24 ha fatto il punto sulle ambizioni scudetto della Juve.

GUARDALA’ – «I dati statistici fanno pensare che è giusto che la Juve ci creda e lotti fino alla fine. E’ in linea con alcune stagioni concluse con la vittoria dello scudetto e c’è l’esempio del primo scudetto di Conte. La Juve non era favorita, era inferiore al Milan di Allegri campione d’Italia. Ma non aveva le coppe, è rimasta attaccata e quando il Milan ha perso punti è stata brava a farsi trovare lì».

The post Guardalà: «E’ giusto che la Juve creda allo scudetto. Con Conte era inferiore al Milan di Allegri, ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG