Juventus Women, lascia un membro dello staff di Montemurro: i dettagli e l’annuncio dell’addio alle bianconere

Un membro dello staff di Montemurro alla Juventus Women ha annunciato il suo addio alle bianconere via Instagram. Si tratta della fisioterapista Pilar Hueso Martos.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pilar Hueso (@pilarhuemart)

Questa la sua lunga lettera via social.

LA LETTERA – «Vado via con una grande esperienza formativa alle spalle, sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista personale.

Vado via grata di aver ricevuto un affetto enorme che mi ha fatto sentire come a casa.

Vado via fiera di essere stata parte della squadra migliore d’Italia, una delle esperienze più belle che potessi vivere.

I percorsi si fanno grazie alle persone e questa è l’essenza di questo team, ne sono convinta. Ed è proprio per questo che avrò sempre un pensiero per ognuna delle persone che ha reso più facile la mia giornata: un grazie quindi a tutti coloro che – pur non comparendo nelle foto – sono stati fondamentali, ossia giardinieri, manutentori, cuochi.

Un grazie al mio staff tecnico e medico, grazie per la fiducia nel mio lavoro e per avermi dato la possibilità di collaborare con voi: siete l’energia che aiuta ad andare avanti.

Un altro importante grazie alle mia giocatrice che mi hanno accompagnato in ogni passo, mi hanno fatto vivere momenti incredibili e mi hanno insegnato la passione della parola calcio: siete stati il mio motore e avete dato un senso a ogni passo.

Avrò sempre parole positive per la Juventus, sempre Forza Juve. GRAZIE».

The post Juventus Women, lascia un membro dello staff di Montemurro: i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG