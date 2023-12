Il destino di Vlahovic alla Juve non è sicuro, visto il rendimento non buono e lo stipendio elevato percepito dal serbo. Il club sta valutando cosa fare nella prossima stagione e secondo il Corriere di Torino il Football Director Giuntoli ha due obiettivi per sostituire il serbo.

Il nome preferito è Boniface, attaccante del Bayern Leverkusen che può andare via per 40 milioni di euro. Il secondo obiettivo è Zirkzee che ha lo stesso prezzo.

