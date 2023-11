Arbitro Juve Frosinone Primavera, designato il fischietto del match valido per la giornata numero 12 di campionato

La Juve Primavera tornerà in campo sabato mattina per il match contro il Frosinone, valevole per la dodicesima giornata di questo campionato.

Un match che verrà diretto dal signor Allegretta della sezione di Molfetta. Primo assistente sarà Morotti, nel ruolo di secondo assistente ci sarà invece Farina.

