Izzo ha in testa solo la Juve: il difensore del Monza ha un obiettivo nel mirino in vista della sfida contro i bianconeri

Armando Izzo vuole esserci. Il difensore, alle prese con il recupero dopo l’operazione al piede, ha in programma di tornare tra i convocati per la sfida tra il suo Monza e la Juve in programma venerdì sera.

Il centrale è tornato a lavorare in gruppo e ha bruciato i tempi e, con ogni probabilità, riuscirà nel suo intento, anche se difficilmente sarà titolare.

