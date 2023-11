L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione sulle possibili mosse della Juve per gennaio: un nome nuovo

A tmw, Niccolò Ceccarini ha fatto così il punto sul mercato Juve in vista di gennaio.

LE PAROLE – «Il nome nuovo, ma su cui la Juventus sembra fare sul serio è quello di Kone del Moenchengladbach. Si tratta di un obiettivo concreto, ma non so se sia un’operazione che la società vuole fare subito oppure a giugno. Oltre a lui aggiungo Sudakov dello Shaktar, un centrocampista offensivo che piace molto a Giuntoli. Forse tra i due Sudakov potrebbe essere un po’ meno caro, ma si tratterebbe comunque di un’operazione dal costo non irrilevante, in questi casi sappiamo che dipende tanto da quello che sarà il budget della Juventus».

