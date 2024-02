Arbitro Le Iene: «Bastoni Ranieri? Era rigore per la Fiorentina. I tifosi non capiscono il VAR». Le dichiarazioni

Il misterioso arbitro a Le Iene è intervenuto su alcuni episodi arbitrali avvenuti di recente in Serie A, tra cui il contatto tra Bastoni e Ranieri di Fiorentina-Inter che ha fatto infuriare i tifosi della Juve.

EPISODI DUBBI – «Per esempio, due giornate fa, durante Fiorentina-Inter, in cui non è stato concesso un calcio di rigore evidente a favore della Fiorentina, per una trattenuta prolungata da parte di Bastoni sul giocatore della Fiorentina Ranieri. L’arbitro in campo, che commette anche un altro errore: non fischia calcio di rigore per l’uscita di pugno del portiere dell’Inter Sommer sull’avversario Nzola. Qui correttamente il VAR ha chiamato l’arbitro a rivedere la sua decisione errata e infatti Aureliano è stato costretto a concedere il rigore. Da notare che invece un episodio molto simile in Cagliari-Milan della passata stagione, cioè l’uscita di pugno di Maignan su Lovato, non fu punita né dall’arbitro né dal VAR. Come vedete episodi simili, quasi identici, una volta il VAR interviene, l’altra no. I tifosi non capiscono, ma vi assicuro neanche noi arbitri».

