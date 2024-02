Inzaghi squalificato dal Giudice Sportivo dopo Inter Juve: il motivo dello stop di un turno all’allenatore nerazzurro

Inzaghi è stato squalificato di un turno dal Giudice Sportivo dopo Inter Juve.

L’allenatore nerazzurro era diffidato e ha ricevuto un’ammonizione per proteste dall’arbitro Maresca durante il derby d’Italia, decisione che il tecnico non ha gradito anche perché sarà costretto a seguire dalla tribuna la partita di sabato all’Olimpico contro la Roma. Un’assenza pesante, quindi, per l’Inter che non avrà il suo condottiero in panchina.

The post Inzaghi squalificato dal Giudice Sportivo dopo Inter Juve: il motivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG