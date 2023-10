Arbitro Sestri Levante Juventus Next Gen, designato il fischietto del match valido per la settima giornata di Serie C

Archiviato in fretta il successo sulla Pro Vercelli, la Juventus Next Gen torna a concentrarsi ora sul campionato, con l’impegno in casa del Sestri Levante di domenica sera.

Il match, valido per la settima giornata di campionato, sarà diretto dal signor Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro. Assistenti Festa e Leotta, quarto uomo sarà invece Marra.

