Chiellini Juve, l’ex capitano tornerà nuovamente in bianconero in futuro? Ecco cosa ha detto nel suo annuncio

Giorgio Chiellini ha così parlato in merito ad un possibile ritorno alla Juve in futuro.

LE PAROLE – «Ho capito di essere alla fine del mio percorso con la Juventus e poi ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare un’esperienza in America, un luogo che mi ha sempre affascinato. Ho valutato solo offerte che mi ispirassero come giusto finale di carriera, anche per capire come vivono lo sport-business e per poi aprirmi a nuove culture. In futuro? Sicuramente non altre squadre, non so ancora quando ma torneremo sicuramente in Italia. La mia vita dovrebbe essere a Torino. Vorrei dare stabilità alla famiglia, ho tanti progetti e idee, ma ci sarà tempo per prepararmi a quello».

