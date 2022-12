Vigilia di Argentina-Francia, finalissima di Coppa del Mondo che chiuderà definitivamente la rassegna in Qatar.

Secondo quanto rivela Olè, sia Di Maria che Paredes dovrebbero partire dalla panchina per scelta tecnica del ct Scaloni, che preferirebbe tenerli come armi a gara in corso.

L’articolo Argentina, Di Maria e Paredes verso la panchina proviene da Calcio News 24.

