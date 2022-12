Il telecronista di Dazn, Dario Mastroianni, ha parlato in esclusiva a Milannews.it, ecco cosa dice sul Milan.

Sono queste le parole di Dario Mastroianni, ecco cosa dice su Milannews.it, un piccolo estratto su Leao del Milan: “Il discorso mi sembra abbastanza chiaro: c’è bisogno che si parlino le parti in maniera molto serena. La mia idea, condizionata dalle parole di Pioli ed Ibrahimovic, è che il giocatore abbia bisogno ancora di fare uno step per diventare un campione. Il primo passo che doveva fare al Milan era quello di capire di essere determinante… e l’ha fatto.“

Conclude così il telecronista: “Però gli manca ancora un pezzettino – per esempio per essere al Mondiale con il Portogallo ed essere un titolare indiscutibile, come invece non è stato in questa rassegna, per quanto poi abbia fatto bene quando è stato chiamato in causa. Il posto ideale per fare questo step è il Milan, per diversi motivi: per quello che ha già fatto in questi anni, per il ruolo che ha, per la fiducia nei suoi confronti e per il sistema di gioco del Milan che lo esalta. Cercare di rimanere in rossonero credo sia la cosa giusta per la sua carriera“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG