Argentina, il Ministro del Lavoro scatena polemiche nel paese sudamericano dopo le ultime dichiarazioni: cos’è successo

Raquel de Olmos, Ministro del Lavoro argentino, ha suscitato polemiche dopo le dichiarazioni rilasciate a Canal 9 in vista di Qatar 2022.

LE PAROLE – «Continuiamo a lavorare con l’inflazione, ma prima facciamo vincere il nostro Paese. Credo che devi lavorare tutto il tempo per l’inflazione, ma un mese non farà una grande differenza e, d’altra parte, dal punto di vista emotivo, sappiamo cosa significa per tutti gli argentini, vogliamo che l’Argentina ne esca campione».

L’articolo Argentina, il Ministro del Lavoro suscita polemiche: «Prima i Mondiali, poi pensiamo all’inflazione» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG