Karim Benzema salterà Qatar 2022 a causa di un infortunio. Didier Deschamps commenta la notizia così

Didier Deschamps, ai canali ufficiali della Francia, ha commentato la notizia dell‘infortunio di Benzema, che lo costringerà a saltare Qatar 2022.

LE PAROLE – «Sono estremamente triste per Karim, per lui questo Mondiale era un obiettivo importante. Nonostante questo nuovo colpo per la squadra, ho piena fiducia nel mio gruppo. Faremo di tutto per affrontare l’immensa sfida che ci attende».

