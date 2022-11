L’Empoli ha deciso la sede del suo mini ritiro di dicembre: il club toscano volerà per una settimana in Costa del Sol

L’Empoli volerà in Costa del Sol per il mini ritiro di dicembre previsto a causa della sosta per il Mondiale in Qatar.

IL COMUNICATO – Durante la pausa invernale per il Mondiale in Qatar, gli azzurri svolgeranno un mini ritiro in Spagna. La formazione di mister Zanetti sarà in Costa del Sol da venerdì 2 a venerdì 9 dicembre, per un periodo di preparazione in vista della ripresa del campionato prevista per gennaio 2023.

L’Empoli soggiornerà ad Estepona, in Andalusia, e si allenerà all’Atalaya Center, situato sempre a Estepona, struttura che fa parte del Marbella Football Center. Durante il ritiro spagnolo, gli azzurri giocheranno due test amichevoli (avversari, date e orari saranno comunicati in seguito) prima di far rientro in Italia il 9 di dicembre.

