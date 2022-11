Le parole di Nicola Zalewski, convocato dalla Polonia per Qatar 2022: «Questo è il momento più importante della mia breve carriera»

Nicola Zalewski ha parlato dal ritiro della Polonia in vista del suo debutto a Qatar 2022, il primo per il giovane esterno della Roma. Di seguito le sue parole.

CONDIZIONE – «Mi sento molto bene. Diciamo che c’è un po’ di pressione, ma è normale. Sono pronto per la prima partita».

MESSICO – «Sappiamo che il Messico ha un’ottima squadra, forte in attacco. Del campionato italiano conosco Hirving Lozano del Napoli, che è uno dei loro migliori giocatori. Lui e Jimenez sono i giocatori più importanti della squadra messicana. Ma abbiamo anche giocatori molto bravi e scenderemo in campo per vincere questa partita».

OBIETTIVI – «Abbiamo sicuramente il potenziale per passare il girone. La partita contro il Messico sarà la più importante. Sono sicuro che possiamo vincerla».

CARRIERA – «Questo è il momento più importante della mia breve carriera. Sono concentrato su questa partita e scenderò in campo per dare il massimo».

MOURINHO – «Lavorare con Mourinho mi aiuta tanto. Ora ho avuto un momento di debolezza, ma so che devo allenarmi molto e questo periodo passerà».

L’articolo Qatar 2022, Zalewski: «Abbiamo il potenziale per passare» proviene da Calcio News 24.

