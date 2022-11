L’Italia in campo questa sera contro l’Austria: una amichevole dal gusto di beffa per la mancata qualificazione… e Milly Carlucci

QS titola in prima pagina L’ultimo autogol dell’Italia. Giocare proprio stasera. Questa sera gli azzurri di Mancini scendono in campo contro l’Austria, in una amichevole dal sapore amaro, che ci ricorda ancora la mancata qualificazione ai mondiali di Qatar 2022.

Oltre al danno, c’è anche la beffa della collocazione televisiva: la sera dell’inizio dei mondiali. Una data che si poteva cambiare, se non fosse stato per la ferma decisione della Rai di non cambiare il suo palinsesto: la prima proposta della federazione era stata per il sabato sera, ma Rai1 ha deciso di non cambiare il palinsesto: Ballando con le Stelle rimane dove sta. E i tifosi azzurri si guardino la partita domenica, pensando a dove potevano essere.

